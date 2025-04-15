النائب ياسر عمر: قفزة كبيرة في دعم الكهرباء بالموازنة الجديدة رغم الظروف العالمية

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة الجديدة لمصر تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، مشيرًا إلى أن أبرز ملامحها تتضمن تخصيص نحو 742 مليار جنيه لباب الدعم.

وأوضح أن دعم السلع التموينية وحده يبلغ نحو 160 مليار جنيه، وهو رقم أعلى من العام المالي الجاري، أما دعم المواد البترولية فانخفض إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ154 مليار في العام الجاري.

دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة

وأضاف «عمر»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن دعم الكهرباء شهد قفزة ضخمة، حيث ارتفع من 2.5 مليار جنيه في العام الجاري إلى 75 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، ليصل إجمالي الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية إلى 150 مليار جنيه.

دعم وتنشيط حركة التصدير

وفيما يخص دعم الصادرات، أشار «عمر» إلى تخصيص 44.5 مليار جنيه، ما يعادل تقريبًا ضعف ما تم تخصيصه في العام الحالي، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم وتنشيط حركة التصدير، كما تم تخصيص 29.5 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة وهو رقم غير مسبوق، ويؤكد على اهتمام الدولة بالصناعة سواء للسوق المحلي أو بهدف التصدير، دعمًا للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج.