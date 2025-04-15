«المالية»: الإيرادات الضريبية المتوقعة في الموازنة الجديدة 2.6 تريليون جنيه

علن أحمد كجوك، وزير المالية، المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات، وذلك لأول مرة، خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل 2025/2026 أمام مجلس النواب، التي ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».

فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي في العام المقبل والعجز يتراجع إلى 7.3% العام المقبل و5.5% في «2026/2027»

قال كجوك إننا نستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز الكلي للموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلي في السنة المقبلة، و5.5% في العام المالي «2026/2027».

وأضاف الوزير أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا في الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، و«الضمانات».

إعداد الموازنة الجديدة في «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى

أشار إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل في «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة 23%، بينما نستهدف 17% في العام المالي «2027/2028»، كما نستهدف 18% خلال العام المالي 2028/2029.

وأكد كجوك أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالي المقبل بنسبة 19%، بينما نتوقع 8% في العام المالي «2026/2027»، كما نتوقع 15% خلال العام المالي «2027/2028» والعام المالي «2028/2029».

وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بنسبة 13% من الناتج المحلي، ونستهدف 3.9 تريليون جنيه في العام المالي «2027/2028» و4.7 تريليون جنيه في العام المالي «2028/2029»، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.