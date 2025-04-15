نشأت الديهي: مصر تحاول إطفاء الحرائق المشتعلة في المنطقة

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخليجية حققت نجاحًا واسعًا، مشيرًا إلى أن زياراته الخليجية تعتبر جزءً أساسيًا من دبلوماسية مصر الواضحة.

إطفاء الحرائق في المنطقة

وشدد «الديهي»، خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «Ten»، أن مصر تحاول أن تطفئ الحرائق المشتعلة في المنطقة سواء في قطاع غزة أو في السودان أو سوريا أو ليبيا.



وأشار إلى أن لقاءات الرئيس السيسي في الكويت تم خلالها مناقشة كل التفاصيل المتعلقة بالقضايا الإقليمية، مع التركيز على المفاوضات بين أمريكا وإيران التي تحدث تحت أصوات المدافع وتهديدات الرئيس الأمريكي الذي لا يتحدث إلا بتهديداته ومحاولة قطع الأذرع الإيرانية في المنطقة.

توافق الرؤى بين مصر والكويت

وأكد «الديهي»، أن هناك تطابقا وتوافقا في الرؤى بين الجانبين المصري والكويتي بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الملف الفلسطيني، إذ شدد الطرفان على أهمية وقف إطلاق النار، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب التأكيد على دعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 ورفض كل أشكال التهجير القسري.