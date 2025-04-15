«القاهرة الإخبارية»: شخصيات بارزة من التنظيم الإرهابي تقف خلف المخطط التخريبي بالأردن

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من عمان، إن الأجهزة الاستخباراتية الأردنية تواصل متابعة تفاصيل القضية المتعلقة بالخلية الإرهابية التي تم ضبطها مؤخرًا، موضحةً أن فيديوهات توضيحية ستُعرض، تكشف مزيدًا من التفاصيل حول عناصر المجموعة الإرهابية، بما في ذلك نوع التدريب الذي تلقوه في الخارج، والأهداف التي كانوا يسعون لتحقيقها داخل الأردن.

وأضافت آية السيد خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن التحقيقات أوضحت أن بعض المتورطين ينتمون إلى جماعة الإخوان غير المرخصة في الأردن، والتي تم حلها في 2017، مشيرة إلى أن أبرز الشخصيات المتورطة في الواقعة أدلى بتصريحات حول دوافعهم للقيام بهذه العمليات الإرهابية.

وأكدت أنه سيتم بث فيديو توضيحي يظهر الخرائط والمناطق التي تم القبض فيها على العناصر، والتي شملت مناطق حيوية في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، قائلة إن بعض المستودعات التي تم فيها تخزين المواد المتفجرة كانت مؤمنة بالخرسانة، ما يدل على احتياطات أمنية عالية أثناء عمليات التجريب.