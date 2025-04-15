التحقيقات الأولية تكشف مسؤولية «إخوان» الأردن عن مخطط زعزعة الأمن في المملكة

أكدت آية السيد، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من عمان، أن الشارع الأردني يترقب بشدة تفاصيل التحقيقات الجارية حول المجموعة الإرهابية التي تم الإعلان عن ضبطها مؤخرًا من قبل جهاز المخابرات العامة الأردنية.

وفي مداخلة عبر برنامج «مطروح للنقاش»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، أوضحت آية أن الفيديوهات التي بُثت عقب تصريحات الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أظهرت اعترافات أولية لعدد من المتورطين، مشيرة إلى عرض بيان شامل في الثامنة مساءً بتوقيت عمّان عبر التلفزيون الأردني، يتضمن اعترافات تفصيلية من العناصر الإرهابية.

بعض المعتقلين ينتمون إلى جماعات غير مرخصة في الأردن

وأضافت أن التحقيقات كشفت أن بعض المعتقلين ينتمون إلى جماعات غير مرخصة في الأردن، وسط مؤشرات على ارتباطهم بجماعة الإخوان التي تم حلّها رسميًا عام 2017، مشيرةً إلى أن من بين أبرز الأسماء التي ظهرت في الفيديوهات شخص يُدعى محمد إبراهيم، أحد القيادة السابقين في الجماعة.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية كانت تتابع تحركات هذه الخلية منذ عام 2021 في إطار عملية سرية امتدت لأربع سنوات، وأسفرت عن إحباط عمليات إرهابية خطيرة كانت تستهدف مناطق حيوية في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، وتبيّن من المعلومات أن بعض المواد المتفجرة كانت مخزنة في مستودعات مغطاة بالخرسانة، ما يشير إلى درجة عالية من السرية والتخطيط.

وجود حملات إلكترونية مشبوهة تسعى لزعزعة الاستقرار في الأردن

كما نوهت إلى أن هناك ردود فعل شعبية واسعة، عبر الشارع الأردني ووسائل التواصل الاجتماعي، داعمة للقيادة الأردنية، مُشددة على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة هذه التهديدات، مضيفة أن بعض السياسيين من بينهم رئيس مجلس الأعيان، أشاروا في وقت سابق إلى وجود حملات إلكترونية مشبوهة تسعى لزعزعة الاستقرار الداخلي.