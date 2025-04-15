بعد فقدان الاتصال بمحتجزيه.. من هو الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر؟

أعلنت حركة حماس فقدان الاتصال بالمجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر وهو أحد المحتجزين في قطاع غزة ويحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية.

جندي في وحدة مشاة النخبة على حدود غزة

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن عيدان ألكسندر، هو جندي في وحدة مشاة النخبة على حدود غزة اختطفه مقاومون فلسطينيون خلال هجومهم على الأراضي المحتلة في 7 أكتوبر 2023.

وُلِد ألكسندر، الذي بلغ من العمر 21 عامًا في الأسر، في تل أبيب ونشأ في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، وعاد إلى إسرائيل بعد المدرسة الثانوية للانضمام إلى الجيش، وقالت عائلة ألكسندر في بيان أصدره منتدى عائلات وأسر المحتجزين في غزة: «عيداننا، الجندي الوحيد الذي هاجر إلى إسرائيل وانضم إلى لواء جولاني للدفاع عن البلاد ومواطنيها، لا يزال أسيراً لدى حماس»، وأضافت «عندما تجلسون للاحتفال بعيد الفصح، تذكروا أن هذا ليس عيداً للحرية طالما أن عيدان والرهائن الآخرين ليسوا في المنزل»

وكانت حركة حماس يوم السبت الماضي مقطع فيديو من المفترض أنه للرهينة الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر وفي مقطع الفيديو غير المؤرخ، يُصرّح الرجل الذي يُعرّف عن نفسه باسم عيدان ألكسندر بأنه محتجز في غزة منذ 551 يومًا، ويتساءل الرجل عن سبب استمرار احتجازه، ويدعو إلى إطلاق سراحه.

نُشر الفيديو المُعدّل مع بدء اليهود الاحتفالات بعيد الفصح، وهو عطلة تستمر أسبوعًا، ووقتها أصدرت عائلة ألكسندر بيانًا أقرّت فيه بالفيديو الذي جاء فيه أن العيد لن يكون عيدًا للحرية طالما بقي عيدان والرهائن الثمانية والخمسون الآخرون في غزة في الأسر.