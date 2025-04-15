وقف إصدار تأشيرات المرور للسعودية بداية من غد الأربعاء

أرسلت شركات الطيران المٌصدرة لتأشيرات المرور إلى المملكة العربية السعودية، التي تسمح لحاملها بالمكوث في السعودية لمدة 96 ساعة وأداء مناسك العمرة، منشورا إلى وكالات السفر والسياحة بوقف إصدار تلك التأشيرات بداية من غد الأربعاء لعدد من الدول من بينها مصر.

شركات السياحة لا تنظم عمرة الترانزيت

وقال أيمن كامل عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هذا القرار يعني إيقاف برامج عمرة الترانزيت من مصر، التي يؤدي خلالها عدد من المصريين مناسك العمرة عن طريق تأشيرة المرور التي يحصلون عليها من عدد من شركات الطيران، موضحا أن شركات السياحة المصرية لا تنظم رحلات عمرة الترانزيت حيث أنه يتم تنظيمها عبر الأفراد.

الدول المسموح لمواطنيها الحصول على تأشيرة الترانزيت





وأضاف لـ«الوطن» أن الدول المسموح لمواطنيها الحصول على تأشيرة المرور إلى المملكة العربية السعودية وفقا لشركات الطيران المصدرة لتلك التأشيرات، هي «كندا ـ ألمانيا - النمسا ـ قبرص - فرنسا - أمريكا -اليونان - إيطاليا - هولندا - إسبانيا - سويسرا ـ بريطانيا ـ الصين ـ ماليزيا - المالديف ـ سنغافورة ـ تايلاندا ـ تركيا - موريشيوس».