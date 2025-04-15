وظائف أفراد أمن للحاصلين على الثانوية.. الشروط ورابط التقديم

كتب: عبدالعزيز سلامة

تتوفر وظائف شاغرة لأفراد أمن ذكور، للعمل ضمن فريق الأمن في نادي وادي دجلة، وذلك في عدة فروع داخل محافظة القاهرة، وتحديدًا في مناطق التجمع الأول، والتجمع الخامس، والمعادي، وشيراتون، وفقا لما جاء عبر موقع «فرصنا».

الوظيفة متاحة بدون شرط الخبرة، وتُعد مناسبة للراغبين في العمل ضمن مؤسسة كبرى توفر بيئة عمل مستقرة ومزايا تأمينية.

شروط التقديم على الوظائف

الخبرة: لا يشترط وجود خبرة سابقة.

الجنس المطلوب: ذكور فقط.

السن المطلوب: من 22 إلى 48 سنة.

المؤهل المطلوب: شهادة ثانوية فنية (نظام 3 سنوات) أو ما يعادلها.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

المهام والمسؤوليات

تنفيذ المهام الموكلة إليه لضمان أمن وسلامة النادي.

تسجيل بيانات الزوار في السجلات الرسمية، مثل سبب الزيارة ووقت الدخول والخروج.

التحقق من هوية الأعضاء من خلال الكارنيه أو التواصل مع إدارة العضويات عند الحاجة.

التأكد من عدم خروج الأطفال بمفردهم.

القيام بأي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق الوظيفة.

مميزات الوظيفة

الراتب: قابل للتفاوض

نوع العمل: دوام كامل

يُحتسب الوقت الإضافي

تأمينات صحية واجتماعية

كيفية التقديم

للتقديم على الوظيفة، توجه إلى موقع التوظيف فرصنا وقم بملء بياناتك وإرسال سيرتك الذاتية، وتأكد من حضور المقابلات الشخصية، وذلك من خلال هذا الرابط، ثم إدخال البيانات المطلوبة.