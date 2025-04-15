وزير العمل يعلن عن وظائف للأطباء المصريين في البحرين

وزير العمل يعلن عن وظائف للأطباء المصريين في البحرين

وزير العمل يعلن عن وظائف للأطباء المصريين في البحرين

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن توفير 6 فرص عمل لكوادر مصرية من الأطباء المتخصصين للعمل في عيادات أكاديمية الحقيل الطبية التخصصية بدولة البحرين، حيث أعلنت الوزارة عن حاجتها لشغل عدة وظائف طبية تخصصية، برواتب تتراوح بين 1000 إلى 4000 دينار بحريني.

فرص عمل للشباب في سوق العمل الخارجي


وأكد الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب في سوق العمل الخارجي، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

وأوضح الوزير أن التخصصات المطلوبة هي:


- استشاري تجميل: راتب يتراوح بين 2500 إلى 3000 دينار بحريني
- أخصائي علاج عصب الأسنان: راتب يتراوح بين 1000 إلى 1200 دينار بحريني
- استشاري سمنة ومناظير: راتب يتراوح بين 2000 إلى 3000 دينار بحريني
- استشاري جلدية: راتب يتراوح بين 2000 إلى 3000 دينار بحريني
- استشاري تجميل نسائي: راتب يتراوح بين 3000 إلى 4000 دينار بحريني
- استشاري أطفال أنابيب: راتب يتراوح بين 3000 إلى 4000 دينار بحريني

تأمين طبي وراتب أساسي حسب سنوات الخبرة


وقالت هبة أحمد إن من مميزات هذه الفرص تأمين طبي وراتب أساسي حسب سنوات الخبرة، مع ضرورة تقديم السيرة الذاتية من اليوم الثلاثاء الموافق 15 إبريل ولمدة 3 أيام، على أن يتم إرسال السيرة الذاتية وشهادات المؤهل وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني التالي: Labour@labour.gov.eg.

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