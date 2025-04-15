أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عن وظائف خالية بإحدى سلاسل المطاعم برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه، وذلك من خلال مبادرتي «توظيف مصر» و«بداية جديدة»، وبالتعاون مع مايكروسوفت وكير مصر، لتوفير فرص عمل للشباب.

التخصصات المطلوبة للوظائف

يوفر مطعم «أكلة» فرص عمل للشباب في التخصصات الآتية:

1- عضو فريق مطعم، خبرة أو بدون خبرة، والراتب 6200 جنيه.

2- شيف شاورما خبرة «قشير» والراتب يبدأ من 10000 جنيه.

3- شيف معجنات خبرة «مناقيش» والراتب يبدأ من 10000 جنيه.

4- شيف غربي خبرة «جريل وفراير»والراتب 9000 جنيه.

5- مساعد شيف غربي خبرة «جريل وفراير» والراتب 6200 جنيه.



شروط القبول في الوظائف



يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- مطلوب جميع المؤهلات خريجين وطلبة.

- موقف واضح من التجنيد.

- السن من 18 حتى 33 عاما لمن ليس لهم خبرة فقط، ومتاح سن أعلى فى حالة الخبرة.

مكان العمل

أماكن العمل في فروع أكتوبر والشيخ زايد وفرع بفرلي هيلز وفرع التجمع.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

- رواتب مجزية.

- حافز شهري لجميع الوظائف.

- بدل انتقال.

- متوفر سكن للمغتربين.

- وجبة يوميًا.

- وجبة إضافية للمغتربين.

- يوم إجازة في الأسبوع.

- إجازات سنوية.

- تأمين طبي خاص وتأمين اجتماعي.

- فرص للنمو والتطور الوظيفي بشكل مستمر.

- العمل ضمن بيئة تحفّز على الإبداع والابتكار.

- الانضمام إلى فريق محترف وداعم لتحقيق النجاح.



كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف من خلال ملء استمارة التوظيف المخصصة من قبل وزارة الشباب والرياضة، والتوجه على العنوان والموعد التالي:

مطعم أكلة بشارع صلاح جاهين بجوار بوابة نادي الترسانة مباشرة المهندسين، وذلك يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 5 مساءا.