الكاتب الصحفي أكرم القصاص: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس تحركا دبلوماسيا فاعلا لدعم غزة

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إنّ زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر والكويت تأتي في توقيت مهم، خصوصًا في ظل تطورات الأوضاع بقطاع غزة، مؤكدا أن هذه الزيارة تؤسس لتحرك دبلوماسي نشط تقوده مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ودفع جهود التسوية.

مصر تتحرك على جميع الأصعدة لوقف الحرب في غزة

وأضاف القصاص، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ القاهرة منذ اندلاع الحرب في غزة، تتحرك على جميع الأصعدة وتنسق مع دول عدة؛ أبرزها قطر للوصول إلى اتفاقيات فعالة، إلا أن الجانب الإسرائيلي استمر في تصعيده العسكري، ما جعل من جهود مصر مضنية للحفاظ على المبادئ الأساسية، وعلى رأسها رفض التهجير، والحفاظ على القضية الفلسطينية وحل الدولتين.

وتابع أن البيانات المشتركة الصادرة عن مصر وقطر، ومصر والكويت أكدت مركزية الأمن القومي العربي، والحاجة إلى مواقف جماعية فعالة تواجه التحديات، وتعيد تأكيد الدعم العربي الكامل لقطاع غزة وخيار الدولة الفلسطينية.

جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس ثقل مصر الإقليمي

وتابع أن مصر لا تتحرك بردود أفعال بل وفق رؤية واضحة قائمة على الفعل وقيادة المبادرة، مشددًا على أن الزيارات الأخيرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل رسائل قوية موجهة للداخل والخارج، وتعكس ثقل مصر الإقليمي، وقدرتها على تشكيل مواقف عربية موحدة في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد.