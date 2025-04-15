«طالبوا بصفقة وإنهاء الحرب».. تذمر وإحباط بين جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

«طالبوا بصفقة وإنهاء الحرب».. تذمر وإحباط بين جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

«طالبوا بصفقة وإنهاء الحرب».. تذمر وإحباط بين جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

ندد جنود الاحتياط والمتقاعدون من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالطريق المسدود الذي وصلت إليه استراتيجية حكومة نتنياهو في رسائل مفتوحة نشرت في الصحافة، حيث أبدوا اعتراضهم على استمرار الحرب على قطاع غزة.

اعتراض على استمرار الحرب

وبحسب موقع صحيفة «ليموند» الفرنسية، فإن ضباط القوات الجوية وطياريها وضباط البحرية والوحدات المدرعة وقوات المظلات والقوات الخاصة في جيش الاحتلال وكبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات، مثل الموساد والشين بيت أبدوا اعتراضهم على استمرار الحرب.

وتحدث آلاف من جنود الاحتياط والمتقاعدين من مختلف فروع الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن، عبر رسائل مفتوحة نشرت في الصحافة، للتنديد بالطريق المسدود الذي وصلت إليه استراتيجية حكومة نتنياهو في الحرب ضد حماس في غزة، وخاصة منذ انتهاء وقف إطلاق النار في 18 مارس واستئناف العمليات العسكرية.

الحرب تخدم المصالح السياسية

وجاء في رسائل الجنود «نحن، جنود الاحتياط والطيارون المتقاعدون، نطالب بالعودة الفورية للرهائن، حتى لو كان ذلك على حساب وقف فوري للأعمال العدائية».

وأكد الموقعون أن الحرب تخدم في المقام الأول المصالح السياسية والشخصية، وليس المصالح الأمنية ولا يمكن إعادة الرهائن سالمين إلا من خلال اتفاق.

وتابع بيان الضباط «إن الضغط العسكري يؤدي في المقام الأول إلى مقتل الرهائن وتعريض جنودنا للخطر ولا يزال 59 رهينة، يُعتقد أن 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة، محتجزين لدى حماس في غزة في ظروف بالغة الصعوبة».

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا