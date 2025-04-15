ندد جنود الاحتياط والمتقاعدون من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالطريق المسدود الذي وصلت إليه استراتيجية حكومة نتنياهو في رسائل مفتوحة نشرت في الصحافة، حيث أبدوا اعتراضهم على استمرار الحرب على قطاع غزة.

اعتراض على استمرار الحرب

وبحسب موقع صحيفة «ليموند» الفرنسية، فإن ضباط القوات الجوية وطياريها وضباط البحرية والوحدات المدرعة وقوات المظلات والقوات الخاصة في جيش الاحتلال وكبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات، مثل الموساد والشين بيت أبدوا اعتراضهم على استمرار الحرب.

وتحدث آلاف من جنود الاحتياط والمتقاعدين من مختلف فروع الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن، عبر رسائل مفتوحة نشرت في الصحافة، للتنديد بالطريق المسدود الذي وصلت إليه استراتيجية حكومة نتنياهو في الحرب ضد حماس في غزة، وخاصة منذ انتهاء وقف إطلاق النار في 18 مارس واستئناف العمليات العسكرية.

الحرب تخدم المصالح السياسية

وجاء في رسائل الجنود «نحن، جنود الاحتياط والطيارون المتقاعدون، نطالب بالعودة الفورية للرهائن، حتى لو كان ذلك على حساب وقف فوري للأعمال العدائية».

وأكد الموقعون أن الحرب تخدم في المقام الأول المصالح السياسية والشخصية، وليس المصالح الأمنية ولا يمكن إعادة الرهائن سالمين إلا من خلال اتفاق.

وتابع بيان الضباط «إن الضغط العسكري يؤدي في المقام الأول إلى مقتل الرهائن وتعريض جنودنا للخطر ولا يزال 59 رهينة، يُعتقد أن 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة، محتجزين لدى حماس في غزة في ظروف بالغة الصعوبة».