طارق فهمي: السلوك الإسرائيلي لم يتغير والمراوغة مستمرة في إدارة المفاوضات

طارق فهمي: السلوك الإسرائيلي لم يتغير والمراوغة مستمرة في إدارة المفاوضات

طارق فهمي: السلوك الإسرائيلي لم يتغير والمراوغة مستمرة في إدارة المفاوضات

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن السلوك الإسرائيلي لم يشهد أي تغيير، وكان هناك تفاؤلا بإمكانية الوصول إلى اتفاق جزئي أو مرحلي، بحيث يمكن البناء عليه للوصول إلى الخطوات التالية.

المراوغة الإسرائيلية

وأشار «فهمي» إلى أنه بالفعل تم النجاح في إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق، كما جرى التوافق على المرحلتين الثانية والثالثة، لكن المشكلة الرئيسية كانت في إدارة ملف المفاوضات من جانب إسرائيل، التي اتسمت بطبيعتها بالمراوغة، مؤكدًا أن حركة حماس أيضًا ساهمت في بعض المراحل في تعقيد الوضع وإمعان استخدام القوة.

وأضاف «فهمي»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، أن كلما حدثت خروقات في الموقف التفاوضي، تظهر عقبات جديدة أمام بعض النقاط الأساسية، كما هو واضح في المقترح الأمريكي والمقترح المصري ومقترحات أخرى مطروحة، مؤكدًا أنه إذا استمر المسار كما هو فهناك تفاؤل، والذي لا يزال موجودًا، لكنه يظل مرتبطًا بكيفية إدارة العملية التفاوضية.

وأوضح «فهمي» أن هناك رأيين داخل إسرائيل؛ أحدهما يرى ضرورة استكمال العملية العسكرية لأن لا يوجد حل سياسي مباشر، بينما الرأي الثاني يرى أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق، حتى ولو كان جزئيًا، منوهًا بأن ما يتم التوصل إليه حاليًا لا يعدو كونه اتفاقات جزئية، وليست مفاوضات مكتملة تتعلق بتنفيذ المرحلتين الثانية أو الثالثة من الاتفاق الأساسي.

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