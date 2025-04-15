باحث سياسي كويتي: مصر لها مكانة كبيرة في قلوبنا.. وموقفها من القضية الفلسطينية شجاع

قال الدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي، إنّ مصر لها مكانة كبيرة في قلوب الكويتيين، مضيفا: «علاقتنا بمصر قديمة جدا وترجع إلى عام 1945».

وأضاف «المناع»، في مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc»، على قناة dmc، أن العلاقات المصرية الكويتية تاريخية على المستويات كافة، اجتماعيا، سياسيا، واقتصاديا، مشددًا على أن الاستثمارات الكويتية في مصر تقدر بنحو 20 مليار دولار.

وتابع: «مصر صمدت بقوة في مواجهة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أماكن أخرى، وقدمت مشروعها لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير لمواطنيها».

وذكر أن الرئيس السيسي زار قطر، وهي دولة وازنة تضطلع بدور مهم في السياسة الدولية، كما زار الكويت، وكل ذلك من أجل حشد الدعم والإسناد للقضية الفلسطينية والموقف المصري الشجاع الذي يصر على أن يكون للشعب الفلسطيني حقه في إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لمخرجات جامعة الدول العربية في عام 2002 بقمة بيروت.