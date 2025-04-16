علي الحجار يكشف عن برنامج حفله في ساقية الصاوي

كتب: ياسمين محمود

روَّج الفنان علي الحجار عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لحفله في ساقية الصاوي، كاشفا عن برنامج الحفل.

ونشر الحجار صورا له معلقا: «بكرة بإذن الله في حفلة ساقية الصاوي هيكون الفاصل الأول كله من أغاني المسلسلات والفاصل التاني أغاني متنوعة».

تفاصيل حفل علي الحجار في ساقية الصاوي

ويبدأ الحجار إحياء حفله الغنائي في ساقية عبدالمنعم الصاوي يوم الأربعاء، 16 أبريل 2025، فى تمام الساعة التاسعة مساءً على مسرح النهر.

ويقدم النجم علي الحجار خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيه المختلفة القديمة والجديدة والتي يتفاعل معها جمهور ومحبو علي الحجار ومنها أغاني تترات المسلسلات منها بوابة الحلواني وغيرهم.