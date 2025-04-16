حلا شيحة تنشر صورة جديدة بعد ارتداء الحجاب مرة أخرى

كتب: ياسمين محمود

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة جديدة لها بعد عودتها لارتداء الحجاب مرة أخرى.

وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: «دائما الحمد لله»، كما أرفقت شيحة آية قرآنية «والله يعلم وأنتم لا تعلمون»، وواصلت قائلة: «اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، وإن رافق ذلك بعض الابتلاء، فإن العبد يبتلى على قدر إيمانه»، لتنهال عليها المباركات بعودتها مرة أخرى لارتداء الحجاب.

دعم حلا شيحة لابنتها بعد ارتداء الحجاب

ودعمت الفنانة حلا شيحة، منذ أيام عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، ابنتها بعد ارتدائها الحجاب، حيث نشرت ابنتها عبر قناتها الخاصة على يوتيوب فيديوهات توعي الفتيات لأهمية الحجاب، وعلّقت حلا شيحة على مبادرة ابنتها خديجة قائلة: «حبيبتي خدوجة ربنا يحفظك»