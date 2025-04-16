سعر اليورو اليوم في مصر مقابل الجنيه بالبنوك الحكومية والخاصة

سعر اليورو اليوم في مصر مقابل الجنيه بالبنوك الحكومية والخاصة

سعر اليورو اليوم في مصر مقابل الجنيه بالبنوك الحكومية والخاصة

سجل سعر اليورو اليوم في مصر مقابل الجنيه، مستويات تتراوح بين 55.88 جنيها للشراء و58.06 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديث في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في مصر

ومن خلال هذا التقرير، نستعرض سعر اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

يسجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 57.47 جنيها للشراء و58.06 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

فيما يبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصر 57.47 جنيها للشراء و57.06 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

ويتداول سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة 56.84 جنيها للشراء و55.88 جنيها للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 57.47 جنيها للشراء و57.06 جنيها للبيع.

سعر اليورو البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولى، إلى 57.58 للبيع و57.07 جنيها للشراء والبيع.

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