سعر اليورو اليوم الاثنين 14-4-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 14-4-2025 مقابل الجنيه المصري مستويات مستقرة خلال التعاملات الصباحية، ليصل إلى متوسط 58.14 جنيه للشراء و58.26 جنيه للبيع.

وترصد السطور التالية سعر اليورو اليوم فى عدد من البنوك الحكومية والخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، وفقا لآخر تحديث عن سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة، وكذلك سعر اليورو عالميا في مواجهة العملات الأخرى وأبرزها الريال السعودي والدولار.

سعر اليورو اليوم مقابل الدولار الأمريكي

يتداول سعر اليورو اليوم أمام الدولار الأمريكي عالميا، عند مستوى 1.14 دولار للشراء.

سعر اليورو اليوم أمام الريال السعودي

سجل سعر اليورو اليوم أمام الريال السعودي عالميا الان، 4.27 ريال للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

ويتداول سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، عند مستويات 57.48 جنيه للشراء و58.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 57.47 جنيه للشراء و58.3 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 57.47 جنيه للشراء و58.3 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

ويتداول سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، عند مستويات 57.47 و58.3 جنيه للشراء والبيع على التوالى.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولى

وبلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك التجاري الدولى، 57.47 جنيه للشراء و58.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

ويتداول سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي، عند مستويات 57.48 جنيه للشراء و58.31 جنيه للبيع.