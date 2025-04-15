سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-4-2025 مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-4-2025 أمام الجنيه المصري استقرارا خلال التداولات الصباحية، ليصل إلى متوسط معلن من البنك المركزي المصري 57.85 جنيها للشراء و57.97 جنيها للبيع بحسب آخر تحديث عن سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة على موقعه الرسمي.

ونوضح خلال السطور التالية سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، وسعر اليورو العالمي أمام العملات الأخرى، مثل الريال السعودي واليورو.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري خلال التعاملات الصباحية، 57.58 جنيها للشراء و58.005 جنيها للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وحقق سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر خلال التعاملات الصباحية، مستويات 57.569 جنيها للشراء و57.99 جنيها للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

فيما يتداول سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في بنك القاهرة بالتعاملات الصباحية، عند مستويات 57.6 جنيها للشراء و58.027 جنيها للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 57.556 جنيها للشراء و57.98 جنيها للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك التجاري الدولى، إلى 57.55 للبيع و57.93 جنيها للشراء والبيع، على التوالي.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وبلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، 57.58 جنيها للشراء و58 جنيها للبيع.