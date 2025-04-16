فرص عمل للأطباء في البحرين برواتب تصل إلى 4 آلاف دينار.. قدم الآن

تستمر وزارة العمل في استقبال طلبات التقديم لوظائف الأطباء في البحرين برواتب مجزية، وفقا لما أعلن عنه محمد جبران، وزير العمل.

وكشفت وزارة العمل في بيان لها، نشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن توفير ست فرص عمل للأطباء المصريين المتخصصين، للعمل في عيادات طبية تخصصية بالبحرين، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل للشباب المصري في الخارج.

فرص عمل للأطباء في البحرين



وتأتي فرص العمل للأطباء المعلن عنه بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

وتتراوح الرواتب المقدمة ما بين 1000 و4000 دينار بحريني، حسب التخصص وسنوات الخبرة.



وفيما يلي التخصصات المطلوبة والرواتب المعلنة:



استشاري تجميل: من 2500 إلى 3000 دينار بحريني



أخصائي علاج عصب الأسنان: من 1000 إلى 1200 دينار بحريني



استشاري سمنة ومناظير: من 2000 إلى 3000 دينار بحريني



استشاري جلدية: من 2000 إلى 3000 دينار بحريني



استشاري تجميل نسائي: من 3000 إلى 4000 دينار بحريني



استشاري أطفال أنابيب: من 3000 إلى 4000 دينار بحريني



وأوضحت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بوزارة العمل، أن هذه الوظائف تشمل مزايا متعددة، من بينها التأمين الطبي، وراتب أساسي يُحدد وفقًا لسنوات الخبرة.

كيفية التقديم على فرص العمل





ودعت وزارة العمل، الراغبين في التقديم إلى إرسال السيرة الذاتية، إلى جانب صور من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة، على البريد الإلكتروني التالي:

Labour@labour.gov.eg



وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 15 أبريل، ولمدة ثلاثة أيام فقط، إذ ينتهي التقديم الجمعة الموافق 18 أبريل.