محافظ القليوبية يوجه بتوفير فرص عمل لـ10 مواطنين بينهم 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقائه الأسبوعي بمجلس ومدينة طوخ، واستمع إلى شكاوى المواطنين من مراكز بنها وكفر شكر وطوخ وقها، وشهد اللقاء اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من القضايا الملحة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشرز

توفير فرص عمل للمواطنين بالقطاع الخاص

وشهد اللقاء، توافد عدد كبير من المواطنين من مختلف مراكز وقرى المحافظة، إذ استمع محافظ القليوبية إلى طلباتهم التي شملت توفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وتلقي العلاج على نفقة الدولة، والمساعدات الاجتماعية، ومعاشات تكافل وكرامة، بالإضافة إلى طلبات خاصة لدعم ذوي الإعاقة، وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

دمج الشباب في سوق العمل

وخلال اللقاء، نسق المحافظ مع مديرية العمل لتوفير فرص لـ10 مواطنين من الشباب منهم 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك فى إطار العمل على دمج الشباب في سوق العمل.

وأكد محافظ القليوبية، أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تقديم حلول عملية لمشكلات المواطنين، ما يحسن من مستوى المعيشة ويحقق التنمية المستدامة.

وأكد أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللقاءات الجماهيرية.