راتب يصل إلى 100 ألف جنيه شهريا.. فرص عمل للأطباء بالسعودية

تستمر وزارة العمل في الإعلان عن الوظائف في الدول المختلفة، آخرها ما أعلن عنه وزير العمل محمد جبران، من توفر 22 فرصة عمل لأطباء مصريين في مجمع عيادات مركز ميلان الطبي بالمملكة العربية السعودية، لعدة تخصصات، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب في سوق العمل الخارجي بالتنسيق مع المكاتب العمالية والخارجية.



وكشفت وزارة العمل في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل فرص العمل في السعودية وأبرز التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم على تلك الوظائف.

فرص عمل بالسعودية



طبيبان تخصص جلدية (إستشاري وأخصائي أول) من الجنسين، مع راتب يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي شهريًا حسب الخبرة.



طبيبان تخصص جراحة (إستشاري وأخصائي أول) من الجنسين، مع نفس نطاق الراتب.



استشاري عقم وإنجاب (إستشاري فقط)، مع راتب يتراوح بين 40 إلى 70 ألف ريال سعودي شهريًا حسب الخبرة بما يقارب على 958 ألف جنيه مصري.



15 ممرضة (أخصائي تمريض – بكالوريوس)، مع راتب يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف ريال سعودي شهريًا حسب الخبرة.



طبيبة نسائية (أخصائي نسائية – بكالوريوس – تخصص تجميل نساء)، مع راتب يتراوح بين 25 إلى 40 ألف ريال سعودي شهريا حسب الخبرة.



إستشاري تخدير (إستشاري)، مع راتب يتراوح بين 30 إلى 35 ألف ريال سعودي شهريا حسب الخبرة.



من مميزات هذه الفرص هي تأمين طبي، سكن، مواصلات، بالإضافة إلى الراتب الأساسي.

كيفية التقديم على فرص العمل

يمكن للراغبين في التقديم على تلك الوظائف إرسال سيرهم الذاتية حتى يوم السبت المقبل على البريد الإلكتروني Labour@labour.gov.eg.