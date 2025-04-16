رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الخدمية في الإسماعيلية اليوم

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الخدمية في الإسماعيلية اليوم

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الخدمية في الإسماعيلية اليوم

توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، لإجراء جولة تفقدية في عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، ومن المقرر أن يشارك عقب ذلك في الاحتفالية التي تقيمها الهيئة العامة لقناة السويس للاحتفال بيوم التفوق، والإعلان عن إطلاق الهيئة عددا من الخدمات البحرية.

تفقد المعسكر الدولي الدائم المطور للشباب

ويرافق رئيس مجلس الوزراء في جولته الميدانية بالمشروعات الخدمية بالمحافظة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ.

وتشهد الجولة الميدانية لرئيس الوزراء، تفقد المعسكر الدولي الدائم المطور للشباب «معسكر القرش» بالإسماعيلية، والسوق الحضرية بحي أول مدينة الإسماعيلية.

المشاركون في الاحتفالية

ومن المقرر أن يرافق رئيس الوزراء في الاحتفالية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، وعدد من السفراء.

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