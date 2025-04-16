أستاذ علوم سياسية: الولايات المتحدة تشن هجمات على الحوثيين حماية لإسرائيل

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن الضربات الأمريكية للحوثيين في اليمن مكثفة، وتستهدف مناطق ومدن مختلفة من الدولة.

أمريكا تسعى للحفاظ على أمن إسرائيل

وأضاف بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط تحكمها مرتكزات معينة أهمها الحفاظ على أمن إسرائيل والبترول وتأمين الملاحة في الممرات الدولية، وذلك بعد استهدف الحوثيين الملاحة في البحر الأحمر مساندة للقضية الفلسطينية».

أسلحة الحوثيين توجد في أماكن متفرقة

وتابع أن الولايات المتحدة تشن هجماتها على الحوثيين حماية لإسرائيل وتأمين التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر، وهي مبررات لأمريكا لضرب الحوثيين، موضحا أن الأسلحة الخاصة بالحوثيين متفرقة في أماكن متعددة، بالإضافة للطبيعة الجبلية بها ما جعل الخسائر أقل مما كانت تتوقعه أمريكا.