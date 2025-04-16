ضبط عاطل نصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج في المنيا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاطل مقيم بمحافظة المنيا، بعد تورطه في إنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج؛ بهدف النصب على المواطنين والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول يحتوي على أدلة تشير إلى نشاطه، وعقد إيجار شقة بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية، التي كان يتخذها مقرًا لمزاولة نشاطه.

كما جرى تحديد عدد من المجني عليهم الذين اتهموه بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.