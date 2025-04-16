رئيس الوزراء العراقي: ماضون في تأسيس مقومات الدولة القوية

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السودان، إننا حافظنا على مواقفنا الثابتة والمبدئية لا سيما تجاه القضية الفلسطينية، وماضون في تأسيس مقومات الدولة القوية، إذ أبقينا العراق بعيدا عن صراعات المنطقة، ومستعدون لأن نكون عنصر استقرار بالإقليم، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء.

في السياق نفسه، كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين جدد بينهم طفلة، ليرتفع العدد إلى 10 خلال القصف المتواصل لقطاع غزة من قبل طائرات الاحتلال والمدفعية ليلة أمس.