رئيس الوزراء العراقي: ماضون في تأسيس مقومات الدولة القوية

رئيس الوزراء العراقي: ماضون في تأسيس مقومات الدولة القوية

رئيس الوزراء العراقي: ماضون في تأسيس مقومات الدولة القوية

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السودان، إننا حافظنا على مواقفنا الثابتة والمبدئية لا سيما تجاه القضية الفلسطينية، وماضون في تأسيس مقومات الدولة القوية، إذ أبقينا العراق بعيدا عن صراعات المنطقة، ومستعدون لأن نكون عنصر استقرار بالإقليم، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء.

في السياق نفسه، كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين جدد بينهم طفلة، ليرتفع العدد إلى 10 خلال القصف المتواصل لقطاع غزة من قبل طائرات الاحتلال والمدفعية ليلة أمس.

وأكدت المصادر الطبية أن الشهداء الثلاثة سقطوا إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا بمنطقة جباليا النزلة شمالي غزة، بينما استشهدت الطفلة جراء قصف الاحتلال منزلاً جنوب ناصر بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص.

واستُشهد فلسطينيان، أمس الثلاثاء، وأصيب 6 آخرين، إثر قصف مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، كما استُشهد فلسطيني، وأصيب آخرون في قصف من مسيّرة إسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، وفق المصادر الطبية إلى 51 ألفًا، والمصابين إلى 116.343 منذ السابع من أكتوبر 2023.

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