ضبط عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه

ضبط عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه

ضبط عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربة استباقية لعناصر إجرامية متورطة في جلب وتهريب المواد المخدرة، و تم ضبط عنصر إجرامي يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، في أثناء محاولته جلب كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته حوالي 4 كيلوجرامات من مخدري الإكستاسي MDMA والكوكايين، بالإضافة إلى عدد كبير من الطوابع والأقراص المخدرة، وبندقية خرطوش.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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