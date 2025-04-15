ضبط عنصر إجرامي متهم بغسل 120 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، إذ اتخذت الإجراءات القانونية ضد عنصر إجرامي مقيم بمحافظة الجيزة، بعد تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات. وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 120 مليون جنيه.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار جهود الوزارة لمكافحة هذه الجرائم وحصر ممتلكات المتورطين.