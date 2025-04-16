4 تريليونات جنيه قيمة الإنفاق العام في مصر بالموازنة الجديدة

كشف البيان المالي للموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026، مع بدء مناقشتها في مجلس النواب، تزايد الإنفاق الحكومي للخدمات المقدمة للمواطنين ومخصصات المشروعات القومية الكبرى وحياة كريمة.

445 مليار جنيه مخصصات حياة كريمة في الموازنة الجديدة



ويبلغ حجم الإنفاق في مصر خلال الموازنة الحالية نحو 4 تريليونات جنيه، ويشمل هذا المبلغ الإنفاق على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتتضمن المشروعات القومية، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ برنامج حياة كريمة الذي يبلغ في الموازنة الحالية المقرر أن تنتهى خلال شهرين، نحو 496 مليار جنيه، بينما تصل مخصصات حياة كريمة في مشروع الموازنة الجديدة إلى 445 مليار جنيه.

وتشمل الموازنة الجديدة 18 مليار جنيه للإنفاق على الكهرباء بنسبة نمو سنوي 21%، و16,6 للإنفاق على الأغذية بمعدل نمو 19%، و45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بنمو سنوي 26%، و27 مليار جنيه للإنفاق على خدمات الصرف الصحي والنظافة بمعدل نمو سنوي 35%، بالإضافة إلى 15 مليار جنيه علاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 50% عن العام المالي.

تخصيص 78.1 مليار جنيه للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية في الموازنة الجديدة

كما تتضمن الموازنة وفق البيان المالي، تخصيص 78.1 مليار جنيه للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما في ذلك 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية و29 مليار جنيه لدعم الانتاج الصناعي بمعدل نمو سنوي 69% عن العام المالي الحالي، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب، و5 مليارات جنيه لدعم السكة الحديد ومليار و800 مليون لاشتراكات الطلبة والقطارات ومترو الأنفاق.



وألقى أحمد كوجاك وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة أمام مجلس النواب أمس، واستعرض خلاله موازنة الـ9 أشهر التي مرت من الموازنة الحالية وتوقعات مشروعات الموازنة الجديدة.