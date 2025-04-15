محافظ المنيا يسلم 23 جهاز عروسة مقدمة من «حياة كريمة»

محافظ المنيا يسلم 23 جهاز عروسة مقدمة من «حياة كريمة»

محافظ المنيا يسلم 23 جهاز عروسة مقدمة من «حياة كريمة»

سلم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، أجهزة كهربائية متكاملة لـ23 عروسًا من فتيات المحافظة، مقدمة من مؤسسة حياة كريمة، وذلك في إطار التعاون المثمر والتنسيق بين المحافظة والمؤسسة لدعم الفتيات المقبلات على الزواج وتخفيفا عن كاهل أسرهن.

محافظ المنيا يعرب عن سعادته بالمشاركة في فعالية تسليم أجهزة العرائس

وأعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التي تعكس روح التكافل المجتمعي، وتمثل جزءا من الرؤية الشاملة للدولة التي تسعى جاهدة لتحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة بين جميع أفراد المجتمع، وتضع على رأس أولوياتها دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق التنمية المستدامة، ونشر الخير من خلال التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.

نجاح المشروعات التنموية والاجتماعية لحياة كريمة

وأكد كدواني، أن مؤسسة حياة كريمة بالمنيا نجحت بمشروعاتها التنموية والاجتماعية، التي استهدفت تحسين الظروف المعيشية وتحقيق الرعاية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في جميع الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية، مثمنا دور مؤسسة حياة كريمة بالمنيا والجهود التي تقدمها تحت مظلة المبادرة الرئاسية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة لا تألوا جهدا في دعم الفتيات والشباب المقبلين على الزواج، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا من خلال المبادرات الرئاسية وجميع مؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أن توفير الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة، أصبح واجبا وطنيا ومسئولية إنسانية ومجتمعية مشتركة؛ الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بما ينعكس إيجابا على تعظيم الخدمات والمساعدات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية لأن التكافل سمة من سمات رقي المجتمعات وتقدمها.

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