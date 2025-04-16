انطلاق مؤتمر «المهندسين» لإعلان رؤيتها بشأن إعادة إعمار غزة

انطلاق مؤتمر «المهندسين» لإعلان رؤيتها بشأن إعادة إعمار غزة

انطلاق مؤتمر «المهندسين» لإعلان رؤيتها بشأن إعادة إعمار غزة

انطلق، مؤتمر نقابة المهندسين المصريين، منذ قليل، الصحفي الذي نظمته اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وذلك للإعلان عن رؤية اللجنة الاستشارية لإعمار غزة، ومن المقرر أن تعلن النقابة رؤيتها للتحرك الهندسي العاجل في الملفات الحيوية.

تفعيل دور النقابة في تقديم الدعم الاستشاري لإعادة إعمار غزة

ويأتي هذا المؤتمر في سياق الجهود المهنية والتضامنية التي تقودها النقابة لدعم القضية الفلسطينية، وتفعيل دور المهندسين المصريين في تقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لإعادة إعمار غزة، دعمًا لجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في ملف إعادة الإعمار.

اللجنة الاستشارية لإعمار غزة

وأكدت النقابة في بيانها أن اللجنة الاستشارية لإعمار غزة التي تم تشكيلها داخل النقابة، تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التخطيط العمراني والهندسة المدنية وغيرها، وستعرض خلال المؤتمر خارطة طريق واضحة للعمل الهندسي العاجل، وسيشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الفلسطيني.

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