رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور كلية رمسيس في دعم ذوي الهمم

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الاحتفال السنوي لقسم ذوي الهمم والقدرات الخاصة بكلية رمسيس للبنات، التابعة لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي.

كما شارك في الحفل عدد من الضيوف البارزين، من بينهم: الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والشيخ حسن يحيى، ممثلًا عن مشيخة الأزهر الشريف، ومن إدارة الوايلي التعليمية كل من: الدكتورة وفاء رضا، مديرة الإدارة، والأستاذ خالد أبو العلا، مدير التعليم الخاص، والأستاذة إخلاص محمد، رئيسة قسم التعليم الخاص، والأستاذة أمل السيد، والأستاذة نادية مهني.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته الغامرة بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا أن دعم ذوي الهمم جزء أصيل من رسالة الكنيسة الإنجيلية في مصر، وقال:

"نحن نؤمن بقدرات طلابنا، ونؤمن بحقهم الكامل في التعليم والدمج المجتمعي. التعليم رسالة مقدسة، والطائفة الإنجيلية تقدم نموذجًا مشرفًا في خدمة المجتمع منذ أكثر من قرن ونصف، من خلال 26 مدرسة تابعة للأمانة العامة للمؤسسات التعليمية، تسهم في بناء الشخصية وغرس القيم المصرية.

وفي كلمته، عبّر الدكتور القس إسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية الإنجيلية، عن اعتزازه الكبير بما يقدمه قسم ذوي الهمم من نموذج متكامل ومؤثر في منظومة التعليم.

وقد تخلل برنامج الحفل فقرات متنوعة، شملت تقديم فقرة المِهن، وعروضًا فنية من الأطفال، وفقرة خاصة بعنوان السعادة، بالإضافة إلى مشاركة كورال الكلية، وتكريم الخريجات وتقديم الهدايا، واختُتم الحفل بأوبريت غنائي بعنوان أفراح المصريين، وسط أجواء احتفالية مبهجة.