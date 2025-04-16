امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل الأسئلة والدرجات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا وبشكل نهائي، شكل امتحانات الثانوية العامة 2025 وعدد الأسئلة المقالية والاختيار من المتعدد والدرجات للنظامين القديم والجديد، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب، من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، وذلك للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

مادة اللغة العربية «النظامين»

- امتحان يتضمن 55 سؤالًا.

- 4 أسئلة مقالية.

- 51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد.

- 80 إجمالي درجة العربي.

- 70 درجة للاختيار من متعدد.

- 10 درجات للأسئلة المقالية.

مادة اللغة الأجنبية الأولى نظام جديد

الامتحان يتضمن 42 سؤالًا.

3 أسئلة مقالية.

39 سؤال اختيار من متعدد.

60 درجة الدرجة الكلية للإنجليزي.

51 درجة للاختيار من متعدد.

9 درجات للأسئلة المقالية.

مادة اللغة الأجنبية الأولى نظام قديم

- الامتحان يتضمن 37 سؤالًا.

- 3 أسئلة مقالية.

- 34 سؤال اختيار من متعدد.

- الدرجة النهائية للمادة 50 درجة.

- 41 درجة للاختيار من متعدد.

- 9 درجات للأسئلة المقالية.

مادة اللغة الأجنبية الثانية (نظام قديم)

- الامتحان يتضمن 31 سؤالًا.

- 2 سؤال مقالي.

- 29 سؤال اختيار من متعدد.

- الدرجة النهائية للمادة 40 درجة.

- 34 درجة للاختيار من متعدد.

- 6 درجات للأسئلة المقالية.

مادة التاريخ

- الامتحان يتضمن 46 سؤالًا.

- 2 سؤال مقالي.

- 44 اختيار من متعدد.

- الدرجة الكلية 60 درجة.

- 56 درجة للاختيار من متعدد.

- 4 درجات للأسئلة المقالية.

مادة الجغرافيا

- الامتحان يتضمن 46 سؤالًا.

- 2 سؤال مقالي.

- 44 سؤال اختيار من متعدد.

- الدرجة النهائية للمادة 60 درجة.

- 56 درجة للاختيار من متعدد.

- 4 درجات للأسئلة المقالية.

مادة للفلسفة والمنطق (نظام قديم)

- الامتحان يضم 46 سؤالًا.

- 2 سؤال مقالي.

- 44 سؤال اختيار من متعدد.

- الدرجة الكلية 60 درجة.

- 56 درجة للاختيار من متعدد.

- 4 درجات للأسئلة المقالية.

مادة علم النفس والاجتماع (نظام قديم)

- الامتحان يتضمن 46 سؤالًا.

- 2 سؤال مقالي.

- 44 سؤال اختيار من متعدد.

- الدرجة النهائية 60 درجة.

- 56 درجة للاختيار من متعدد.

- 4 درجات للأسئلة المقالية.

مادة الكيمياء

- الامتحان يتضمن 46 سؤالًا.

- 2 سؤال مقالي.

- 44 اختيار من متعدد.

- الدرجة الكلية 60 درجة.

- 56 درجة للاختيار من متعدد.

- 4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحان مادة الفيزياء

- الامتحان يتضمن 46 سؤالًا.

- 2 سؤال مقالي.

- 44 اختيار من متعدد.

- الدرجة الكلية 60 درجة.

- 56 درجة للاختيار من متعدد.

- 4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحان مادة الأحياء

- الامتحان يتضمن 46 سؤالًا.

- 2 سؤال مقالي.

- 44 اختيار من متعدد.

- الدرجة النهائية للمادة 60 درجة.

- 56 درجة للاختيار من متعدد.

- 4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحان مادة الجيولوجيا (نظام قديم)

- الامتحان يشمل 46 سؤالًا.

- 2 سؤال مقالي.

- 44 اختيار من متعدد.

- الدرجة النهائية 60 درجة.

- 56 درجة للاختيار من متعدد.

- 4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية (نظام قديم)

- الامتحان يتكون من 20 سؤالًا.

- 2 سؤال مقالي.

- 18 اختيار من متعدد.

- الدرجة النهائية للمادة 30 درجة.

- 26 درجة للاختيار من متعدد.

- 4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحان مادة التفاضل والتكامل (نظام قديم)

- الامتحان يتضمن 20 سؤالًا.

- 2 سؤال مقالي.

- 18 اختيار من متعدد.

- الدرجة النهائية للمادة 30 درجة.

- 26 درجة للاختيار من متعدد.

- 4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحان مادة الاستاتيكا (نظام قديم)

- الامتحان يتكون من 20 سؤالًا.

- 2 سؤال مقالي.

- 18 اختيار من متعدد.

- الدرجة النهائية 30 درجة.

- 26 درجة للاختيار من متعدد.

- 4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحان مادة الديناميكا (نظام قديم)

- الامتحان يتضمن 20 سؤالًا.

- 2 سؤال مقالي .

- 18 اختيار من متعدد.

- الدرجة النهائية 30 درجة.

- 26 درجة للاختيار من متعدد .

- 4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية

- الامتحان يتضمن 20 سؤالًا.

- 2 سؤال مقالي.

- 18 اختيار من متعدد.

- الدرجة النهائية 30 درجة.

- 26 درجة للاختيار من متعدد.

- 4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحان مادة الرياضيات البحتة

- الامتحان يتضمن 20 سؤالًا.

- 2 سؤال مقالي.

- 18 اختيار من متعدد.

- الدرجة النهائية 30 درجة.

26 درجة للاختيار من متعدد.

- 4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحان مادة الإحصاء

الامتحان يتضمن على 35 سؤالًا.

- 2 سؤال مقالي.

- 33 اختيار من متعدد.

- الدرجة النهائية 60 درجة.

- 56 درجة للاختيار من متعدد.

- 4 درجات للأسئلة المقالية.