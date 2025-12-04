جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تبدأ منتصف يونيو

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تبدأ منتصف يونيو

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تبدأ منتصف يونيو

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك لكل الشعب الأدبية والعلمية بالنسبة للنظام القديم الدور الأول.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

ووفقًا لما أعلنت وزارة التربية والتعليم فإن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 التي تم وضعه سيوفر للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة، وذلك لوجود فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة.

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للشعبتين كما يلي:
- يوم الأحد 15 يونيو 2025: امتحان مادة التربية الدينية والوطنية.
- يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025:امتحان مادة الاقتصاد والاحصاء.
- يوم الأحد 22 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة العربية.
- يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025:امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
- يوم الخميس 26 يونيو 2025: امتحان الفيزياء والتاريخ.
- يوم الأحد 29 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.
- يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025:امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل.
- يوم الخميس 3 يوليو 2025: امتحان الكيمياء والجغرافيا.
- يوم الأحد 6 يوليو 2025 : امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع.
- يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.
- يوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق.

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