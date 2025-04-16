تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تغيرات مفاجئة؛ إذ وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4740 جنيهًا للشراء، وفقا لأحدث البيانات التي أعلنتها شعبة الذهب ومؤسسة «جولد بيليون».

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة المصرية، 5 آلاف و417 جنيهًا للشراء، و5 آلاف و383 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 4 آلاف و740 جنيها للشراء، و4 آلاف و710 جنيهات للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في الصاغة 4966 جنيها للشراء، و4935 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 الآن إلى 4063 جنيهًا للشراء، و4037 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة نحو 3160 جنيهًا للشراء، و3139 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وبلغ سعر جنيه الذهب الآن في مصر 37 ألفًا و920 جنيهًا للشراء، و37 ألفًا و890 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار الآن 3306 دولارات للشراء، و3305.5 دولار للبيع.