تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة

تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة

تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تغيرات مفاجئة؛ إذ وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4740 جنيهًا للشراء، وفقا لأحدث البيانات التي أعلنتها شعبة الذهب ومؤسسة «جولد بيليون».

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة المصرية، 5 آلاف و417 جنيهًا للشراء، و5 آلاف و383 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 4 آلاف و740 جنيها للشراء، و4 آلاف و710 جنيهات للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في الصاغة 4966 جنيها للشراء، و4935 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 الآن إلى 4063 جنيهًا للشراء، و4037 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة نحو 3160 جنيهًا للشراء، و3139 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وبلغ سعر جنيه الذهب الآن في مصر 37 ألفًا و920 جنيهًا للشراء، و37 ألفًا و890 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار الآن 3306 دولارات للشراء، و3305.5 دولار للبيع.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا