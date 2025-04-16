محافظ الغربية يسلم 4 ماكينات خياطة و30 عقد عمل للمواطنين

سلم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، بديوان عام المحافظة، 36 أسرة من أبناء المحافظة، مساعدات إنسانية في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

وخلال اللقاء، أجرى محافظ الغربية حوارًا مفتوحًا مع المواطنين، استمع خلاله لظروفهم المعيشية والاجتماعية وناقش احتياجاتهم، حيث ارتسمت ملامح السعادة والفرحة على وجوه الحضور، عقب توزيع محافظ الغربية عددًا من المساعدات التنموية التي تنقل الأسر المستحقة من الاحتياج إلى الإنتاج، حيث قام بتسليم 4 ماكينات خياطة للأسر المستفيدة، إلى جانب شهادات تخرج أوائل دفعة مراكز التدريب المهني التابعة لمديرية العمل، وشهادات اجتياز دورة التدريب المهني لمهنة التفصيل والخياطة.

دعم ذوي الهمم

وفي إطار دعم ذوي الهمم، سلم اللواء أشرف الجندي عقدي عمل لشاب وفتاة من أصحاب الهمم، مؤكدًا حرص المحافظة على تمكينهم ودمجهم في سوق العمل تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، كما قام بتسليم 30 عقد عمل آخر للمواطنين، في خطوة تترجم التزام الدولة بفتح آفاق جديدة للحياة الكريمة وتوفير فرص عمل مستدامة.

وخلال كلمته، أكد محافظ الغربية أن تحقيق الحياة الكريمة حق أصيل لكل مواطن، وهو ما تعمل عليه المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضع بناء الإنسان وتوفير سبل العيش الكريم على رأس أولوياتها، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في جهودها لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتقديم كافة صور الدعم المباشر والمستدام للأسر المستحقة وذوي الهمم، من خلال خطط متكاملة تعتمد على التدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي.

تخفيف معاناة المواطنين

وأعرب أهالي الغربية عن سعادتهم البالغة بهذه اللفتة الإنسانية من المحافظ وحرصه الدائم على تلبية احتياجاتهم وتخفيف أعباء الحياة عنهم، مثمنين هذه المبادرة التي عكست روح المسئولية الاجتماعية الحقيقية، وطلبوا التقاط الصور التذكارية معه تعبيرًا عن امتنانهم واعتزازهم بهذا اللقاء الإنساني الذي أدخل البهجة إلى قلوبهم.