أكاديمية الشرطة تنظم مؤتمر بناء الشخصية المصرية ومردوده على الأمن

نظمت أكاديمية الشرطة، ممثلة في كلية الدراسات العليا، المؤتمر العلمي السنوي بعنوان «مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن»، أمس الثلاثاء، بمشاركة أساتذة الجامعات المصرية والخبراء المختصين، شباب المدارس والجامعات، وزارة الشباب والرياضة، طلبة وطالبات الكليات العسكرية وكلية الشرطة، وذوي القدرات الخاصة.

تناولت الندوة عدة موضوعات مهمة، منها أثر الشرائع السماوية في تعزيز الوعي لدى الشباب، تأثير التنوع الحضاري والعولمة في بناء الشخصية المصرية، دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل الهوية، إضافة إلى أهمية الثقافة العامة والإعلام في ترسيخ قيم المواطنة.

كما ناقش المؤتمر دور المؤسسات التعليمية والتعليم الجامعي في بناء الشخصية المصرية، وفقًا لرؤية مستقبلية للجمهورية الجديدة، بجانب تأثير العقيدة العسكرية، الوعي القانوني، ودور الإصلاح والتأهيل العقابي في دعم المفرج عنهم.

أسفرت المناقشات عن عدة توصيات أبرزها التأكيد على أهمية الاستقرار الأسري والتنشئة السليمة كأساس لبناء شخصية قوية قادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع وتعزيز الأمن.

وشددت التوصيات على أهمية غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية منذ الصغر، من خلال الأسرة والتعليم ووسائل الإعلام، وتعزيز مفاهيم الانتماء والهوية الوطنية عبر برامج تعليمية وتثقيفية، إلى جانب إدماج مفردات بناء الشخصية المصرية في المناهج الدراسية بشكل تدريجي.