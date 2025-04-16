اشتري عربية بأرخص الأسعار.. موعد وتفاصيل مزاد مركبات النيابات

كتبت - إسراء حامد محمد

تستعد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، لتنظيم مزاد علني للبضائع والسيارات، والتي يرغب العديد من المواطنين في الحصول عليها، بسبب سعرها المناسب، وأعلنت الهيئة عن بيع كبير بالمزاد العلني لمركبات النيابات على أن يتم تنظيم المزاد العلني يوم 28 من شهر أبريل الجاري.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية كافة التفاصيل الخاصة بالمزاد العلني، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل السيارات المعروضة في مزاد مركبات النيابات المعروضة به، كالتالي:

تفاصيل سيارات مزاد مركبات النيابات

وعن تفاصيل السيارات المعروضة في مزاد مركبات النيابات، تتمثل في سيارات ملاكي وبيك أب ونقل وميكروباص وجرار زراعي وتكاتك وموتوسيكلات وتروكسيلات ولودر ماركات (تويوتا، كيا، GMC، هوندا شيفرولية، نيسان، كيا، فولي، هونزا BMW، ريجاتا، مرسيدس، بيجو، دايو، مازدا، ميتسوبيشي، سكودا، فولكس، سوزوكي، فيات، روماني، حلاوة، بجاج، PEN، هوجان، جالاكسي، هاوجيانج، نصر، أودي، كاريلر، ترامكو) وجميع السيارات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.

ضوابط الاشتراك في المزاد العلني

شراء كراسة الشروط بسعر 400 جنيه.

يتم تنظيم جلسة المزاد العلني في الموعد المحدد بشارع نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة في تمام الساعة 12 ظهرا.

تأمين دخول المزاد يصل إلى 10 آلاف جنيه حتى يتم الاشتراك فيه.

يتم دفع 30% من قيمة السيارة أو البضائع فور رسو المزاد، على أن يتم دفع باقي المبلغ خلال 15 يوما فقط.