مزاد سيارات جمرك مطار القاهرة.. أسعار تنافسية وماركات مميزة

تقدم الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزادات مختلفة لشراء سيارات بسعر أقل من الأسواق، حيث قدّمت الهيئة مزادا يوم 20 أبريل المقبل لبيع سيارات جمرك مطار القاهرة وبضائع جمرك تفتيش الركاب والبيوع الجمركية بمطار القاهرة ومخزن 6 أكتوبر والملاحق التابعة.

مزاد سيارات جمرك مطار القاهرة

وأوضحت الهيئة أنّه بالنسبة لسيارات جمرك مطار القاهرة، فيشمل مزاد السيارات ماركات نيسان، ومرسيدس، وأودي، وتويوتا، ودودج، ولاندروفر، وفورد، وميتسوبيشي، على أن تكون جميع السيارات ماركات وطرازات مختلفة.

وبالنسبة لبضائع جمرك تفتيش الركاب والبيوع الجمركية بمطار القاهرة ومخزن 6 أكتوبر والملاحق الخاصة به، بيّنت الهيئة أنّ المزاد يشمل تليفونات محمولة، ولعب أطفال، وأثاث، وأجهزة كمبيوتر، وقطع غيار سيارات، ومفروشات، وأجهزة كهربائية، وقطع غيار سيارات، وأحذية، وساعات، وأثاث، وكاميرات، ومنظفات، وملابس.

ضوابط دخول مزاد 20 أبريل

وللمشاركة في مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، يجب شراء كراسة الشروط بسعر 400 جنيه من أبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس، حيث تُقام جلسة المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، الساعة 12 ظهرا.

يتم تنظيم المزاد العلني بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، في تمام الساعة 12 ظهرا، ويتم دفع 10 آلاف جنيه تأمين للاشتراك في المزاد، ويتم تسديد 30% من قيمة السيارة فور رسو المزاد، على أن يتم دفع باقي الثمن خلال 15 يوما.

يذكر أنّ البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويكون البيع طبقا للشرط المدونة بكراسة الشروط والمواصفات.