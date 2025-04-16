المخرج عثمان أبو لبن يبحث عن بطلة لـ«طه الغريب» أمام حسن الرداد

المخرج عثمان أبو لبن يبحث عن بطلة لـ«طه الغريب» أمام حسن الرداد

المخرج عثمان أبو لبن يبحث عن بطلة لـ«طه الغريب» أمام حسن الرداد

يبحث المخرج عثمان أبو لبن عن بطلة فيلمه الجديد «طه الغريب»، الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، والمقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

حقيقة ترشيح مي عمر لبطولة الفيلم

وقال مصدر من داخل الفيلم لـ«الوطن»، إن «أبو لبن» لم يستقر بعد على بطلة فيلمه الجديد، مضيفاً أن أنباء ترشيح الفنانة مي عمر لتقديم دور البطولة النسائية بالفيلم غير صحيح، حسب قول المصدر.

وأشار المصدر إلى أن «أبو لبن» يجري جلسات تحضيرية للفيلم لاختيار باقي الأبطال، وتحديد موعد لانطلاق التصوير بعد الاتفاق مع الجهة المنتجة للعمل.

وفيلم «طه الغريب» مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق، ومن إنتاج أحمد السبكي.

آخر أعمال حسن الرداد

آخر أعمال الفنان حسن الرداد كانت مشاركته في بطولة مسلسل «عقبال عندكم» مع الفنانة إيمي سمير غانم، والذي عُرض على شاشات الشركة المتحدة في رمضان الماضي، وكان ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، وشارك في بطولته كل من محمد ثروت، وإنعام سالوسة، وعارفة عبدالرسول، وعلاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي، وعلاء حسن، ومن إخراج علاء إسماعيل.

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