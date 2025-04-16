طريقة تغيير الساعة للتوقيت الصيفي.. متى تقدم ساعتك 60 دقيقة؟

تستعد مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لتطبيق نظام التوقيت الصيفي لعام 2025، وهو النظام الذي أعادت الدولة العمل به منذ عام 2023، بعد توقف دام قرابة 7 سنوات، ويهدف التوقيت الصيفي إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ضوء النهار الطبيعي لأطول فترة ممكنة.

موعد تغيير الساعة في مصر 2025

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، والذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتم تطبيق التوقيت الصيفي في آخر خميس من شهر أبريل من كل عام، ويستمر العمل به حتى آخر خميس من شهر أكتوبر.

وبحسب أجندة عام 2025، فإن موعد بدء التوقيت الصيفي سيكون عند منتصف ليل يوم الخميس 24 أبريل 2025، أي مع بداية يوم الجمعة 25 أبريل، وعليه يُطلب من المواطنين تقديم الساعة 60 دقيقة عند حلول منتصف ليل الخميس، لتصبح الساعة 1:00 صباحًا بدلًا من 12:00.

طريقة تغيير الساعة للتوقيت الصيفي

يمكن تغيير الساعة بسهولة من خلال الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر باتباع الخطوات التالية:

تغيير الساعة يدويًا على الهاتف

الدخول إلى إعدادات الهاتف.

اختيار الوقت والتاريخ.

إيقاف تشغيل خيار الضبط التلقائي للوقت.

تقديم الساعة 60 دقيقة في تمام منتصف ليل الخميس 24 أبريل.

تفعيل الضبط التلقائي

أغلب الهواتف الذكية تعتمد على تحديث التوقيت تلقائيًا إذا كان خيار "الضبط التلقائي" مفعلًا، في هذه الحالة، لا يحتاج المستخدم إلى القيام بأي إجراء، إذ ستتغير الساعة أوتوماتيكيًا.

ضبط ساعة أجهزة الكمبيوتر

فتح إعدادات الوقت والتاريخ.

اختيار "تغيير الوقت يدويًا".

تقديم الساعة ساعة كاملة بعد منتصف الليل.

لماذا تعتمد مصر التوقيت الصيفي؟

يُطبق التوقيت الصيفي حاليًا في أكثر من 70 دولة حول العالم، ويُعتمد أساسًا لتقليل استهلاك الكهرباء والطاقة، من خلال الاستفادة من فترة النهار الطويلة، ما يقلل من استخدام الإضاءة والمكيفات في ساعات المساء.

وبحسب تصريحات مجلس الوزراء، فإن الهدف من إعادة تطبيق هذا النظام هو مواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء، خاصة في فترات الذروة خلال فصل الصيف.

متى ينتهي التوقيت الصيفي؟

طبقًا للقانون ذاته، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في آخر خميس من شهر أكتوبر 2025، ليبدأ بعدها العمل بالتوقيت الشتوي، عبر تأخير الساعة 60 دقيقة.