وكيل «تموين الفيوم»: صوامع المحافظة تستوعب 145 ألف طن قمح

قال سامح شبل، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إن المحافظة تضم ثلاث صوامع رئيسية لتخزين القمح؛ وهي صومعة طامية، وصومعة قصر الباسل، وصومعة مطاحن مصر الوسطى، بإجمالي طاقة استيعابية تصل إلى 145 ألف طن.

الصوامع تبدأ استقبال محصول القمح

وأوضح «شبل»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الصوامع بدأت بالفعل استقبال محصول القمح من المزارعين والفلاحين والموردين مع انطلاق موسم الحصاد الحالي، مشيرًا إلى أن مديرية التموين بالفيوم تطمح هذا العام لتحقيق نسبة توريد تصل إلى 95% من إجمالي المحصول المزروع، بعدما حققت المحافظة العام الماضي أعلى معدل توريد مقارنة بالمستهدف على مستوى الجمهورية.

توسع في زراعة القمح

ولفت إلى أن محافظة الفيوم شهدت هذا الموسم توسعًا ملحوظًا في المساحات المزروعة بالقمح مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يعكس نجاح جهود التوعية التي قامت بها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم تقديم إرشادات عملية للمزارعين والفلاحين حول أساليب العناية بمحصول القمح، مما ساهم بشكل واضح في رفع معدلات الإنتاج.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن ارتفاع نسبة التوريد هذا الموسم يعود أيضًا إلى حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة، سواء من خلال تحديد سعر عادل لتوريد القمح أو صرف المستحقات المالية للمزارعين بشكل فوري، مما يعزز ثقة الفلاحين ويحفزهم على استمرار التعاون مع منظومة الدولة في دعم الأمن الغذائي المصري.