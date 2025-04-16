زمن التقاطر 3 دقائق.. «النقل» تٌدرب السائقين على قيادة الأتوبيس الترددي

زمن التقاطر 3 دقائق.. «النقل» تٌدرب السائقين على قيادة الأتوبيس الترددي

زمن التقاطر 3 دقائق.. «النقل» تٌدرب السائقين على قيادة الأتوبيس الترددي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأوتوبيس الترددي صناعة مصرية 100%، ليخدم المواطنين، معلقا: «مصر جميلة»، متابعا خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأوتوبيس الترددي، يتم شحنه بالطاقة الكهربائية، مع تأهيل كل السائقين، موضحا أن ذلك الإنجاز تم تنفيذه لخدمة الأهالي.

زمن تقاطر الأوتوبيس الترددي 3 دقائق

كما أوضح أن الدولة المصرية صرفت وأنفقت لتغيير الصورة إلى الأفضل، معلقا: زمن تقاطر الأوتوبيس الترددي، 3 دقائق، وتصل إلى 90 ثانية، في حالة الازدحام، مضيفا، أن موقف السلام الجديد، تم افتتاحه منذ أيام قليلة، وبه مطاعم وكافيهات، وتم تصميمه بشكل منظم، معلقا: «يتم وصف موقف السلام الجديد وكأنه مول تجاري».

وأردف: «الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، أشار إلى أهمية التعاون المشترك في الكثير من المشروعات، خاصة الربط البحري مع المملكة العربية السعودية، وتنفيذ مشروعات مختلفة في المملكة».

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