محافظ القاهرة :إقامة مشتل أمام موقف السلام الجديد بمساحة 750 مترا

واصل دكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، متابعته اليومية لأعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجي الجديد، بعد نقل الباعة لأماكنهم الجديدة داخله وإزالة الإشغالات، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، بدأت في إقامة مشتل أمام الموقف على مساحة 750 مترًا بميدان السادات، محاط بسور غير حاجب للرؤية، كما بدأت مديرية الطرق والنقل، في طلاء جسم نفق السلام مع رفع كفاءة الإنارة به.

موقف السلام النموذجي





وأكد أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية أو الانتظار الخاطئ في محيط موقف السلام النموذجي الجديد، وسيجري إعطاء فرصة للسائقين لتوفيق أوضاعهم، كما لن يتم السماح بعودة الإشغالات فى المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين، مشيرًا إلى أن ما يتم حاليًا هو مجرد إعادة تنظيم للمكان، ولن يضار منه أحد لأن الدولة وفرت البدائل الحضارية داخل موقف السلام الذي يضم 224 محلًا، ويسع أكثر من 2500 سيارة.

رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام الجديد

ووجّه محافظ القاهرة، باستمرار تواجد شرطة المرور وفرق رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام الجديد بعد تشغيله، لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى.





