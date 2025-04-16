نيكول سابا تستعد لعمل غنائي جديد بعنوان «دوشة»

كتب- ياسمين محمود:

أعلنت الفنانة نيكول سابا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، التحضير لعمل فني جديد بعنوان دوشة.

ونشرت نيكول سابا صورا من كواليس العمل معلقة: «احنا عاملين دوشة، استنونا في حاجة روشة».

مسلسل وتقابل حبيب

حققت نيكول سابا نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني بشخصية رقية العسكري التي جسدتها في مسلسل وتقابل حبيب، بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز، نيكول سابا، أنوشكا، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، ومن إخراج محمد الخبيري، وتأليف عمرو محمود ياسين.