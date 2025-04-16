خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر إبريل 2025

كتبت - إسراء حامد محمد

بحلول موعد فاتورة التليفون الأرضي، التي يتم إصدارها يوم 15 من كل شهر، يبدأ كثير من المواطنين في إجراء الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من دفع الفاتورة لتجنب تعطل الخط الأرضي، ما يؤثر مباشرة على خدمة الإنترنت المنزلي.

وتحرص الشركة المصرية للاتصالات على إتاحة الفرصة للمواطنين للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ودفعها أونلاين عبر الموقع، ونوضح من خلال هذا التقرير الخطوات الخاصة بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بشهر أبريل 2025 وكيفية دفعها أونلاين.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2025

في البداية يقوم الراغب في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2025 بالدخول للموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات.

اختيار الأيقونة الخاصة بدفع فاتورة التليفون الأرضي، الموجودة من بين الخدمات المتوفرة على الصفحة الرئيسية.

إدخال رقم الهاتف الأرضي وكلمة المرور وخدمة الخاصة بحساب المستخدم على الموقع، فضلا عن تحديد خدمة التليفون الأرضي.

وبعد الدخول لحساب المستخدم على الموقع، يقوم باختيار أيقونة الاستعلام، لتظهر له قيمة الفاتورة المطلوب دفعها عن شهر أبريل.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي

بعد الاستعلام عن قيمة الفاتورة وظهورها للمستخدم، يقوم الراغب في دفع الفاتورة بالضغط على أيقونة الدفع.

وبعد ذلك يتم إدخال بيانات كارت البنك الذي يرغب المستخدم في دفع قيمة الفاتورة منه.

ثم بعدها يتم الضغط على دفع ليتم إرسال طلب الدفع للبنك.