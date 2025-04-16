ساموزين يعلن الانتهاء من تسجيل أغاني الميني ألبوم الجديد

ساموزين يعلن الانتهاء من تسجيل أغاني الميني ألبوم الجديد

ساموزين يعلن الانتهاء من تسجيل أغاني الميني ألبوم الجديد

كتب: ياسمين محمود

أعلن الفنان ساموزين عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الانتهاء من الميني ألبوم الذي كان يجهز له منذ فترة.

وكتب ساموزين قائلًا: نعتذر للتأخير دخلت أغاني جديدة، رسميا الانتهاء من الميني ألبوم الجديد اليوم، وتحديد النزول خلال أيام كل الحب للجميع.

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وأعلن الفنان ساموزين منذ شهر عبر ستوري حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن تأجيل طرح أغنيته الجديدة واستعداده لطرح ميني ألبوم.

وكتب ساموزين قائلًا: تم تأجيل الأغنية الجديدة إلى موعد جديد يتم تحديده الأيام المقبلة، وسوف يكون ميني ألبوم بأكثر من أغنية.


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