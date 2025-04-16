ساموزين يعلن الانتهاء من تسجيل أغاني الميني ألبوم الجديد

كتب: ياسمين محمود

أعلن الفنان ساموزين عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الانتهاء من الميني ألبوم الذي كان يجهز له منذ فترة.

وكتب ساموزين قائلًا: نعتذر للتأخير دخلت أغاني جديدة، رسميا الانتهاء من الميني ألبوم الجديد اليوم، وتحديد النزول خلال أيام كل الحب للجميع.

وأعلن الفنان ساموزين منذ شهر عبر ستوري حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن تأجيل طرح أغنيته الجديدة واستعداده لطرح ميني ألبوم.

وكتب ساموزين قائلًا: تم تأجيل الأغنية الجديدة إلى موعد جديد يتم تحديده الأيام المقبلة، وسوف يكون ميني ألبوم بأكثر من أغنية.