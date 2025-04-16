وزير المالية: لم نحسم نسبة زيادة بدل الصحفيين.. النقاشات مستمرة

وزير المالية: لم نحسم نسبة زيادة بدل الصحفيين.. النقاشات مستمرة

وزير المالية: لم نحسم نسبة زيادة بدل الصحفيين.. النقاشات مستمرة

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة ما زالت في مرحلة مناقشات مستمرة بخصوص زيادة بدل التكنولوجيا الخاص بالصحفيين ضمن بنود الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الحديث عن نسب محددة في الوقت الحالي غير دقيق.

حقيقة زيادة بدل الصحفيين 30%

وقال «كجوك»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»: «الحقيقة أننا ما زلنا في مرحلة المناقشات ولم يتم حسم أي رقم حتى الآن، لكن لدينا احتياطات كافية لتغطية الاحتياجات»، موضحًا أنه يرفض التصريح بأي أرقام لم يتم اعتمادها بشكل نهائي، إلا أنه يطمئن جميع الصحفيين بأن الأمور قيد الدراسة.

ورد وزير المالية، على ما تردد عن أن نسبة زيادة البدل ستتراوح بين 25% و30%، قائلًا: «لم يتم تحديد أي أرقام رسمية في هذا الصدد حتى اللحظة، وكل ما يقال مجرد تكهنات، والمناقشات ما زالت قائمة، وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان بشكل رسمي».

ووعد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، الصحفيين بأنه سيتم إعلان التفاصيل فور حسمها.

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