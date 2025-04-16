وزير المالية: صفقات الاستثمارات الجديدة ستُوجَّه لتخفيض الدين وتسريع الاستقرار

وزير المالية: صفقات الاستثمارات الجديدة ستُوجَّه لتخفيض الدين وتسريع الاستقرار

وزير المالية: صفقات الاستثمارات الجديدة ستُوجَّه لتخفيض الدين وتسريع الاستقرار

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع في أولوياتها توجيه أي موارد إضافية ناتجة عن صفقات استثمارية كبرى أو اتفاقيات دولية إلى خفض الدين العام وتسريع سداد خدمته، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تهدف لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات المالية العامة.

المتغيرات الطارئة لم تدخل ضمن حسابات الموازنة

وأوضح «كجوك»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء dmc» المُذاع عبر قناة «dmc»، أن الموازنة العامة للدولة يتم إعدادها بناءً على متوسط تقديرات تمتد على مدار 12 شهرًا، من يوليو حتى يونيو، وفقًا للظروف الاقتصادية وتوقعات الأسواق في فترة إعدادها، والتي غالبًا ما تكون في شهر فبراير، ما يعني أن المتغيرات الطارئة مثل انخفاض أسعار البترول أو الاتفاقات الاستثمارية الأخيرة لم تدخل ضمن حسابات الموازنة بشكل مباشر.

وقال وزير المالية إن التعامل مع هذه المستجدات يتم بهدوء وحذر، لافتًا إلى أن طبيعة السوق العالمية تتسم بالتقلبات الحادة سواء في الأسعار أو معدلات الفائدة، لذلك تضع الحكومة احتياطات كافية ضمن بنود الموازنة تحسبًا لأي تغييرات طارئة، مما يضمن استقرار خطة الإنفاق العام.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل دعم النشاط الاقتصادي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تم إعدادها لتكون داعمة للنمو الاقتصادي ومستهدفة لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، مع الحرص على استمرار الإصلاحات وتعزيز الاستقرار المالي بما يعود بالنفع على المواطنين.

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