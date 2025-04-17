وزير خارجية بولندا: أتمنى التوصل إلى اتفاق مع أمريكا بشأن التعريفات الجمركية

أكد وزير خارجية بولندا، أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قائمة على منفعة متبادلة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

أتمنى التوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية

أعرب وزير خارجية بولندا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية خلال فترة التسعين يومًا المتاحة للتفاوض مع الجانب الأمريكي.

وقف التعريفات الجمركية المرتفعة لمدة 90 يومًا

وتباينت ردود الفعل في البورصات العالمية بعد تغيير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسار سياسته المتعلقة بالتعريفات الجمركية، إذ قرر وقف التعريفات الجمركية المرتفعة لمدة 90 يومًا على معظم الدول، في الوقت الذي رفع الضرائب على الواردات ضد الصين إلى 145%.

وتراجعت الأسهم الأمريكية في التعاملات المبكرة اليوم، بعد يوم من ارتفاعها بفضل الارتياح الناجم عن قرار ترامب، وسجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم في نيويورك خسائر، إذ انخفض ستاندرد آند بورز 500 حاليًا بنسبة 3% أو 164 نقطة، ليصل 5292 نقطة.